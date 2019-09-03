Льготные ипотечные займы на 800 млн рублей планируют выдать в Пензе до конца года

ПЕНЗА, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Пензенской области рассчитывают, что до конца 2019 года в регионе будут выданы льготные ипотечные займы на сумму 800 млн рублей. Об этом сообщил во вторник глава региона Иван Белозерцев на прямой линии с жителями области, которую транслировали три пензенских телеканала.

Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения ими жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть не более 8%, является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда".

"В этом году мы должны освоить около 800 млн рублей, направленных на ипотечное кредитование по сниженной ставке. По состоянию на сегодняшний день мы выдали ипотечные кредиты на приобретение 169 квартир на общую сумму 385 млн рублей", - отметил Белозерцев.

Выдачей льготных ипотечных займов по ставке от 5,75% до 8% занимается региональное агентство ипотечного кредитования. По словам Белозерцева, в 2019 году из регионального бюджета в уставный капитал компании было внесено около 75 млн рублей, что позволило привлечь дополнительные средства единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

По итогам 2018 года общее число выданных в Пензенской области ипотечных кредитов увеличилось на 45%, до 20 млрд рублей, на льготных условиях было выдано займов на 80 млн рублей. По данным властей, выдача льготных ипотечных кредитов не только поможет жителям региона приобрести жилье, но и активизировать рынок строительства - в 2019 году объем строительства жилья в регионе планируется увеличить на 40%, до 985 тыс. кв. метров.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. метров жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).