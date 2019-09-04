ВТБ в августе начал тестирование сервиса цифровой ипотеки

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ в августе запустил первые пилотные проекты жилищной экосистемы. В частности, банк начал тестирование сервиса цифровой ипотеки, сообщил в интервью ТАСС заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках Восточного экономического форума.

"В августе заработал пилот проекта по цифровой ипотеке, с помощью которого потенциальный заемщик может оформить кредит через личный кабинет, без посещения офиса <...> Это полностью цифровое одобрение кредита", - сказал он.

Благодаря новому сервису россияне, пройдя минимальную регистрацию на сайте банка и прикрепив необходимые документы, смогут оставить заявку на ипотеку и отслеживать ход кредитного решения. Так, заемщик в режиме онлайн сможет увидеть решение банка, а именно одобренную сумму кредита и ставку.

По словам зампреда ВТБ, сервис цифровой ипотеки позволит свести все этапы оформления кредита к одному визиту в отделение банка. При этом в будущем при помощи удаленной идентификации через Единую биометрическую систему и цифровой подписи оформить кредит можно будет полностью дистанционно, не посещая офис банка.

Помимо этого, в размах жилищной экосистемы ВТБ запустил пилот портала электронной регистрации перехода прав на недвижимое имущество и регистрации ипотеки. Как отметил Печатников, этот сервис будет востребован прежде всего строительными компаниями, которые реализуют свои объекты, а также другими банками. "Боевой прототип" будет доступен уже в ноябре этого года.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.