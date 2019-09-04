Доля аварийного жилья на Дальнем Востоке почти втрое больше среднероссийских показателей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Доля аварийного и ветхого жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) превышает средние показатели по России почти в три раза. Об этом в среду сообщил председатель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

"Надо признать, что особенно остро здесь стоит вопрос аварийного и ветхого жилья. Его доля в 2,5-3 раза превышает средний показатель по России", - сказал он во время дискуссии "ЖКХ и городская среда. Эффективные инвестиции" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Харитонов добавил, что водоснабжением в ДФО обеспечено только 70% жилищного фонда, канализацией - 68%, отоплением - 74%. "В рамках новой национальной программы по Дальнему Востоку мы будем ставить вопросы [о создании коммунальной инфраструктуры] и решать инвестиционные задачи", - подчеркнул он.

В 2018 году президент РФ Владимир Путин по итогам ВЭФ поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока. Ее мероприятия планируется проводить до 2025 года, а в перспективе - до 2035-го. Социальный блок нацпрограммы включает в себя восемь разделов - демография, здравоохранение, образование, спорт, культура, жилье, транспортная сфера и реализация программы "дальневосточный гектар". В программе выделены еще два блока - экономика и инфраструктура.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.