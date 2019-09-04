Программа страхования жилья от ЧП на Кубани заработает к 2022 году

КРАСНОДАР, 4 сентября. /ТАСС/. Система страхования жилья от природных катаклизмов и техногенных ситуаций в Краснодарском крае, вошедшем в число 14 пилотных регионов РФ по ее апробации, заработает к 2022 году в связи с необходимостью подготовки ряда подзаконных актов. Об этом сообщил в среду в ходе круглого стола в Краснодарском региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ) заместитель министра финансов края Александр Кнышев.

В Краснодарском крае ежегодно происходят ЧП, связанные с подтоплением жилья граждан из-за непогоды. Так, например, в октябре 2018 года в Краснодарском крае в результате ливней было подтоплено около 30 населенных пунктов в Туапсинском, Апшеронском районах и в Сочи. Из-за повреждения автодорог и железнодорожных путей прерывалось транспортное сообщение, было подтоплено более 2,5 тыс. домовладений, в которых проживают более 7,3 тыс. человек.

"По расчетам заместителя министра финансов края Александра Кнышева, с учетом всех предстоящих работ и особенностей бюджетного процесса в крае новая программа сможет заработать не раньше 2022 года", - сообщили в пресс-службе регионального штаба ОНФ.

Уточняется, что для запуска программы необходимо разработать ряд подзаконных актов, еще не все распоряжения по их разработке поступили от федеральных властей, нужно определить методику расчета страховых тарифов, ее для каждого из пилотных регионов должен разработать ЦБ в зависимости от существующих рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пока не определен на федеральном уровне и максимальный размер ущерба. На региональном уровне будут определены границы территорий, подверженных действию природных аномалий, сформирован реестр жилого фонда, а также определен перечень страховых компаний, которые примут участие в данной программе.

За минувшие пять лет на Кубани по краевым программам гражданам, потерявшим жилье и имущество из-за непогоды, было выплачено порядка 4,5 млрд рублей в виде социальных компенсаций. Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края выделят около 500 млн рублей для установки границ зон подтопления в более чем 600 населенных пунктах, чтобы предотвратить застройку этих территорий.

Закон о страховании жилья граждан от ЧС вступил в силу 4 августа 2019 года. Регионам дано право создания собственных программ страхования жилья, процедура останется добровольной для населения. В случае введения региональной программы способы компенсации ущерба от ЧС - из бюджета и от страховой компании - будут синхронизированы. Плата за страховку может быть включена отдельной строчкой в квитанцию по оплате ЖКУ (как это сделано в Москве), если такой способ оплаты будет предусмотрен региональной программой.