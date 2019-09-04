В Минвостокразвития считают, что ДФО нужно больше средств на ликвидацию аварийного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Дополнительное финансирование необходимо регионам Дальнего Востока по нацпроекту "Жилье и городская среда" для ликвидации 500 тыс. кв. м аварийного жилья. Об этом в среду на заседании президиума Госсовета сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

"На Дальнем Востоке 125 тыс. 500 человек живут в непригодном жилищном фонде. Это 2 млн кв. м аварийного жилья. По нацпроекту "Жилье" будет ликвидировано 1,5 млн. Доля снизится, но все равно останется, и все равно будет выше среднероссийского показателя. Минстрой нас поддерживает в том, что необходимо дополнительное финансирование для ликвидации оставшихся непригодных квадратных метров. И в случае принятия решения о финансировании доля аварийного жилья в ДФО снизится с 6% до 1%, как в целом по России", - сказал министр.

Также Козлов обратил внимание на необходимость наращивания объемов жилищного строительства. "Городам и селам необходимо благоустройство - XXI век на дворе, а клумбы до сих пор шинами украшают", - добавил он.

При этом, по словам министра, перед властями стоит задача по улучшению условий жизни молодых семей. "Один из механизмов - это ипотека под 2% годовых, именно молодые семьи мы рассматриваем как категорию участников программы "дальневосточный гектар", которые хотят построить собственное жилье на земле", - сказал министр, отметив, что при таком снижении ипотечной ставки приобрести жилье смогут 8,5 тыс. семей при ежемесячном платеже примерно в 16 тыс. рублей.