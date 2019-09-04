Путин поручил подготовить программу развития Сахалина и расселения аварийного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направит на Сахалин комиссию представителей федеральных министерств и ведомств, которая должна подготовить с региональными властями программу развития этого субъекта Федерации. Об этом Путин заявил на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

"Я с коллегами поговорю в Москве и такое поручение правительству дам, к вам комиссия приедет. Дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда (жилья) и подготовьте программу вместе с федеральным правительством по поддержке Сахалина. Это нужно делать конечно совместно", - сказал Путин.

Он отметил, что Сахалин - это регион-донор. "Посмотрите с коллегами (из федерального правительства - прим. ТАСС) внимательно, что можно сделать дополнительно, но совместно. Это касается и дорожного строительства, и некоторых других направлений", добавил президент.

Обращаясь к врио губернатора Сахалина Валерию Лимаренко Путин отметил, что проблема расселения аварийного жилья является одним из приоритетов. "Хорошо, что вы с людьми общаетесь и по региону ездите. 10% жилого фонда в аварийном состоянии - это, конечно, немало, это много. У нас вот и в некоторых регионах примерно такая же ситуация, к сожалению. Проблема острая и, безусловно, подлежит решению", - сказал Путин.