Fitch повысило рейтинг "Банка ДОМ.РФ" до уровня BB с "позитивным" прогнозом

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch повысило рейтинг "Банк ДОМ.РФ" до уровня BB, говорится в сообщении на сайте агентства.

"Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) АО "Банк ДОМ.РФ" (BDRF) с уровня BB- до BB, - сообщается на сайте агентства. Организация также указывает на возможность дальнейшего повышения (Rating Watch Positive), отмечается в сообщении агентства.

Повышение рейтинга банка последовало за повышением рейтинга его единственного акционера - финансового института развития в жилищной сфере "ДОМ.РФ", отмечается на сайте агентства. Рейтинг АО "ДОМ.РФ" был повышен 23 августа 2019 года до BBB/"стабильный" с BBB -/"позитивный". Рейтинговое агентство напоминает, что в апреле докапитализация банка со стороны государства составила 15 млрд рублей, а в августе - 40 млрд рублей.

"Рейтинг был повышен, чтобы отразить соответствующий уровень поддержки", - отмечает агентство.

Повышение рейтинга в основном связано с мерами, которые предпринимает единственный акционер для поддержки своей дочерней структуры в целях реализации главных задач, обозначенных в стратегии банка, - развития ипотечного кредитования и предоставления проектного финансирования застройщикам, в свою очередь говорится в сообщении банка. Увеличение капитала банка до объема 65 млрд руб. позволило ему войти в топ-20 российских банков по объему собственного капитала.

АО "Банк ДОМ.РФ" является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. По состоянию на 4 сентября 2019 года банком приняты решения о финансировании проектов жилищного строительства площадью около 3,3 млн кв. м в 24 субъектах Российской Федерации на сумму свыше 140 млрд руб. Дополнительно в работе находится более 230 заявок на финансирование проектов общей площадью более 5,9 млн кв. м в 54 регионах на сумму свыше 230 млрд руб.