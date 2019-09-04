С июля площадь строящегося с применением эскроу жилья увеличилась на 10 млн кв. метров

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Площадь жилья, строящегося на текущий момент в РФ по новой системе финансирования с использованием эскроу-счетов, увеличилась на 10 млн кв. м за два месяца и составляет 15 млн кв. м. Об этом сообщил в среду министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"На данный момент у нас более 15 млн кв. м уже строится с применением проектного финансирования и счетов эскроу. Два месяца назад это было 5 млн - это достаточно неплохой шаг", - сказал он.

Комментируя тему роста цен на недвижимость после перехода на проектное финансирование, Якушев заявил, что по субъектам РФ ситуация складывается "неоднозначная". "Там, где более высокая покупательная способность, рост цен наблюдается, а там, где покупательная способность населения ограничена, мы не наблюдаем роста цен", - пояснил министр.

Он также отметил, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в РФ растет ввод жилья. "Мы наблюдаем, от месяца к месяцу, что этот объем наращивается, поэтому, по нашим прогнозам, в этом году мы сдадим больше, чем в предыдущем", - считает глава Минстроя .

Как заключил Якушев, итоги перехода жилищной сферы на новую систему финансирования планируется подводить 1 января 2020 года, когда появится возможность проанализировать статистику по итогам года.

Переход на эскроу

Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью федерального проекта "Ипотека" нацпроекта "Жилье и городская среда". С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию.

Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Возводить дома по старой схеме с прямым привлечением средств граждан смогут компании, чьи проекты соответствуют критериям строительной готовности и объема привлеченных средств по ДДУ. Как следует из паспорта нацпроекта, к концу 2024 года число действующих договоров долевого участия, заключенных с применением счетов эскроу, должно превысить 1 млн.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.