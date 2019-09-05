{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

Минстрой утвердит и актуализирует более 900 документов для внедрения инноваций

Внедрение современных технологий и установление ограничений на использование устаревших в ведомстве назвали приоритетным направлением

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минстрой планирует принять и актуализировать более 900 нормативно-технических документов, направленных на использование инновационных технологий в строительстве. Об этом сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе сессии "Трансформация строительной отрасли как фактор повышения инвестиционной привлекательности дальневосточных регионов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

На эту тему
Восточный экономический форум - 2019. День второй

"Предстоит серьезная работа. До 2024 года мы планируем принять 289 новых и актуализировать 635 действующих нормативно-технических документов, обеспечивающих внедрение передовых технологий и установление ограничений на использование в проектировании и строительстве устаревших технологий", - сказал министр.

По его словам, внедрение современных технологий и установление ограничений на использование устаревших - приоритетное направление проводимой Минстроем государственной политики. "Самое важное - синхронизация с другими федеральными органами власти путем перехода к одноканальности и согласованности передачи данных", - подчеркнул министр.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияВЭФ-2019
ВЭФ-2019
Минстрой призвал регионы активнее работать над обновлением индексов цен для смет строек
Глава ведомства Владимир Якушев отметил, что поставлена задача до 1 января выдать новые индексы во все субъекты
Читать полностью