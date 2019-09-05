Минстрой призвал регионы активнее работать над обновлением индексов цен для смет строек

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российским регионам необходимо активнее проводить строительный мониторинг для возобновления расчетов индексов цен для составления смет бюджетных строек. Об этом сообщил в четверг глава Минстроя РФ Владимир Якушев в ходе сессии "Трансформация строительной отрасли как фактор повышения инвестиционной привлекательности дальневосточных регионов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он уточнил, что в России идет постепенное внедрение ресурсного метода определения сметных цен для строительства объектов за счет бюджетных средств. Этот принцип базируется на текущих ценах строительных ресурсов. Чтобы ускорить переход, первоначально было решено остановить использование прежнего, базисно-индексного метода. Но выяснилось, что для перехода к ресурсному методу нужно время, а потому требуется разморозить прежнюю систему, чтобы у регионов была возможность формировать актуальные цены для госконтрактов. Для применения прежней методики сейчас необходимо актуализировать сметные индексы, а для этого в свою очередь требуется информация от регионов.

"Активность не та, которую нам хотелось бы, а по итогам ставропольского совещания с председателем правительства [РФ Дмитрием Медведевым] у нас задача до 1 января выдать новые индексы во все субъекты. Сегодня мы можем констатировать, что только 14 субъектов РФ в этом плане работают активно. И если говорить о Дальневосточном федеральном округе, то в этом плане активна только Якутия. Сегодня часто возникают вопросы от регионов, что они выходят на строительство и не могут провести торги по объекту, то давайте сначала поработаем вместе [над индексами]", - сказал министр.

Якушев добавил, что внедрение ресурсного метода ценообразования будет проходить в три этапа. До 1 января 2021 года планируется сохранить работу по базисно-индексному методу с обновлением индексов раз в квартал. С 1 января 2021 года до 1 января 2022 года будет апробирован ресурсный метод, а с 1 января 2022 года предполагается перейти на работу по новой модели с применением инфосистемы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС).

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.