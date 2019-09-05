ДОМ.РФ ожидает, что ставки по ипотеке снизятся до 8% раньше 2024 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Ипотечные ставки перешагнут отметку в 8% раньше 2024 года. Такое мнение высказал журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"У нас общая задача, она поставлена президентом страны, в указе о национальных целях развития [говорится], что ставка должна составлять меньше 8 процентов к 2024 году. Исходя из той ситуации, которая складывается, как работают банки, мы уверены в достижении этих показателей и надеемся, что это произойдет даже не к 2024, а раньше. Мы видим, что ситуация развивается в позитивном ключе", - сказал он.

Плутник добавил, что темпы выдачи ипотеки на Дальнем Востоке чуть слабее, чем общероссийские. "Это временная тенденция. До этого они были лучше. Тут была чуть большая чувствительность к ставке, которая была в первом полугодии - она чуть повысилась. Напомню, сейчас она чуть-чуть, но снижается", - сказал он.

Федеральный проект "Ипотека" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", его реализация рассчитана до конца 2024 года. Одним из ключевых показателей является достижение значений средней ставки по ипотеке на уровне 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн. В рамках проекта планируется развивать рынок ипотечных ценных бумаг, перевести жилищное кредитование в электронный вид, а также развивать новую систему финансирования жилищного строительства.

Объем финансирования застройщиков

Объем проектного финансирования, выданного застройщикам к концу 2019 года, по словам Плутника, может составить 1 трлн рублей.

"Думаю, показатель подойдет к 1 трлн рублей. Сейчас это уже порядка 700 млрд. Наша задача - полный перевод рынка на новый формат и выход на показатели 6,5 трлн рублей проектного финансирования к 2024 году", - сказал он.

Плутник добавил, что лидером по выдаче проектного финансирования является Сбербанк, активно работает в этом направлении ВТБ, а также "дочка" ДОМ.РФ - "Банк ДОМ.РФ".

С 1 июля 2019 года российские застройщики не могут привлекать деньги дольщиков напрямую, исключение составляют объекты, соответствующие критериям по темпам строительства и объемам продаж. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.