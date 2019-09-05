Около 80 объектов образования построят в Москве до 2022 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы в течение трех лет построят 26 новых детских садов и 50 школ. Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента строительства.

"До 2022 года, включая нынешний, за счет средств городского бюджета планируется построить 76 объектов образования: 26 детских садов на 6170 мест и 50 школ и блоков начальных классов на 28 300 мест", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Андрея Бочкарева.

Он отметил, что в новых зданиях учитываются потребности конкретных районов и их жителей.

Бочкарев добавил, что за последние восемь лет за счет бюджета города в эксплуатацию введено 232 объекта образования более чем на 62,6 тыс. мест, в том числе 45 школ на 28,3 тыс. мест, 20 начальных школ на 5875 мест и 167 зданий детсадов. Причем капиталовложения в создание садиков за этот период превысили 41 млрд рублей, а наибольшее их количество - 68 - было построено в 2012 году.

"Для сравнения: в прошлом году детских садов сдали всего девять. Это говорит о том, что за предыдущие годы город сумел восполнить их нехватку и теперь в столице детские сады открываются по мере застройки и появления новых жилых кварталов", - уточнил Бочкарев.