Камчатка получит более 800 млн рублей на расселение аварийного жилья

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ и правительство Камчатского края заключили на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион получит 804 млн рублей на расселение аварийного жилья до 2022 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба краевого правительства.

"Дополнительное соглашение о выделении средств Камчатскому краю из Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" подписали губернатор Владимир Илюхин и генеральный директор фонда Константин Цицин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 620 млн рублей составит софинансирование на программу расселения из краевого бюджета.

"Камчатский край первым среди субъектов страны представил в фонд заявки на получение финансовой поддержки. Сейчас речь идет о расселении более тысячи человек из фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Уверен, при успешной реализации этих мероприятий мы сможем достигнуть договоренностей о переселении большего числа камчатцев", - приводятся в сообщении слова губернатора.

В рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" до 2022 года будут расселены 485 жилых помещений общей площадью более 22 тыс. кв. м.

В 2009-2016 годах Камчатскому краю для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из бюджета субъекта выделили почти 2 млрд рублей, из средств фонда - около одного миллиарда рублей. Эти средства были направлены на переселение 1,8 тыс. человек из 879 аварийных жилых помещений площадью 38,41 тыс. кв. м.

Национальный проект

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.