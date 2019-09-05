Орешкин: часть снижения ипотечных ставок будет компенсирована ростом цены на недвижимость

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует компенсирование части снижения ставок по ипотеке ростом цены на недвижимость в ближайшие два года. Об этом сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"По нашим оценкам, 2020-2021 годы - начало довольно продолжительного цикла с точки зрения увеличения спроса на недвижимость, увеличения цен. Будет происходить следующая ситуация: часть снижения процентных ставок, часть снижения платежей по ипотеке будет компенсирована ростом цены на недвижимость", - сказал он.

Рост цены, как пояснил Орешкин, означает больший интерес для застройщиков с точки зрения строительства нового объекта. "И этот цикл сейчас начнет активно раскручиваться", - отметил министр.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.