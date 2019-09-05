Орешкин не отмечает признаков "пузырей" на рынке недвижимости

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Стабильные цены на недвижимость в последние годы и меньшая по сравнению с потребкредитованием долговая нагрузка в сегменте ипотечного кредитования позволяют говорить об отсутствии "пузырей" на рынке недвижимости. Об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил в четверг в интервью телеканалу РБК в рамках Восточного экономического форума.

"В отличие от рынка потребительского кредитования, в ипотечном сегменте мы видим, что и темп роста портфеля, и нагрузка долговая гораздо меньше, чем во многих странах. Если по потребительскому кредиту мы уже сравнимы с западными экономиками, то по ипотеке мы только в самом начале пути. Рынок недвижимости, его цены долгое время оставались стабильными, не росли, в реальном выражении снижались. То есть ни одного признака каких-то "пузырей", - сказал он.

"Важно понимать, что сам платеж ипотечный будет продолжать снижаться из-за опережающего падения ставок относительно роста цен на рынке", - подчеркнул министр.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатор - фонд "Росконгресс".