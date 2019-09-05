ДОМ.РФ направит 1,6 млрд рублей на достройку ЖСК "Остров" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ направит 1,6 млрд рублей на завершение строительства ЖСК "Остров" во Владивостоке на острове Русский, средства выделяются по решению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Об этом журналистам в четверг рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"По решению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева ДОМ.РФ предоставит дополнительную поддержку членам ЖСК "Остров". Объем средств на завершение проекта составит 1,6 млрд рублей. Строительные работы, возможно, будут завершены в конце этого года", - сказал он.

ЖСК "Остров" был создан 25 октября 2012 года в Приморском крае на территории острова Русский. В кооператив вошли научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета и Дальневосточного отделения РАН, а также семьи, имеющие трех и более детей. Кооперативу выделили 400,5 тыс. кв. м земли из федеральной собственности. Общее число пайщиков "Острова" - 378 человек. Строительство жилья началось в 2016 году, с февраля 2019 года достройку домов контролирует ДОМ.РФ.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.