Жители Дальнего Востока будут получать льготную ипотеку через агентства в регионах

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) будет координировать выдачу льготной ипотеки жителям макрорегиона через региональные ипотечные агентства, сообщили в четверг в пресс-службе фонда.

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".

"Кредиты под 2% годовых будут выдаваться через региональные ипотечные агентства. Фонд выступит в роли единого оператора, координирующего их работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что источником финансирования станет госпрограмма социально-экономического развития округа. На начальном этапе на программу льготной ипотеки может потребоваться несколько миллиардов рублей.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.