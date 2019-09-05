Жителей аварийных домов переселят в Приамурье с опережением сроков

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Амурская область будет вести переселение граждан из аварийного жилья опережающими темпами благодаря соглашению, подписанному на полях Восточного экономического форума с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

Сейчас в Приамурье идет реализация I этапа программы переселения, который предусматривает переселение в 2019-2020 годах свыше 550 жителей из аварийного жилищного фонда площадью не менее 12,3 тыс. кв. м. Девяти муниципальным образованиям - участникам этого этапа программы направлено 557,9 млн рублей (в том числе из Фонда ЖКХ - 541,2 млн рублей, из областного бюджета - 16,7 млн рублей) Это города Благовещенск, Белогорск, Свободный, Сковородино, Райчихинск, а также Благовещенский, Бурейский, Ивановский и Мазановский районы.

"Сегодня в рамках ВЭФ между губернатором области Василием Орловым и генеральным директором - председателем правления государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Константином Цициным подписано дополнительное соглашение "О предоставлении и использовании финансовой поддержки между правительством Амурской области и государственной корпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Подписание соглашения даст возможность получить финансовую поддержку Фонда опережающими темпами и уже в этом году приступить к реализации II этапа программы, начать аукционные процедуры, обеспечить его досрочную реализацию. Также это позволит в этом году защитить заявку III этапа программы и приступить к его реализации", - говорится в сообщении.

Как уточняется, первоначально плановые сроки выполнения этих этапов установлены на 2020-2021 и 2021-2022 годы соответственно. В рамках реализации II этапа программы планируется переселить 540 граждан из аварийного жилого фонда площадью 10,26 тыс. кв. м на территории четырех муниципальных образований области: городов Свободный, Сковородино, поселка городского типа Прогресс и Бурейского района. Финансирование фонда составит 572,1 млн рублей, областного бюджета - 17,7 млн рублей.

"Третьего сентября заявка была одобрена правлением Фонда ЖКХ. Таким образом, Амурская область стала первым субъектом Российской Федерации, защитившим заявку по этапу 2020-2021 годов", - цитирует сайт губернатора Приамурья Василия Орлова.

В рамках реализации III этапа программы планируется подготовить заявку и переселить 500 граждан из аварийного жилого фонда площадью 10,3 тыс. кв. м. При этом финансирование фонда составит 572,1 млн рублей, областного бюджета - 17,7 млн рублей.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.