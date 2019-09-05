В Ростовской области около 1,3 млрд рублей выделят на достройку домов обманутых дольщиков

"В общей сложности за три года из бюджета региона на достройку домов граждан пострадавших от действий застройщиков будет направлено 1,3 млрд рублей. Деньги выделяются на достройку объектов, чья строительная готовность составляет 65% и выше, а также в шахтерских городах", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, с начала 2019 года те участники долевого строительства, дома которых не были завершены в срок, и которые создали жилищно-строительный кооператив (ЖСК), могут претендовать на субсидию при готовности объекта более 65%. По данным властей, во второй половине 2019 года более 220 млн рублей уже перечислены на лицевые счета созданных из числа участников долевого строительства ЖСК.

Ростовская область является одним из регионов РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства. По данным Минстроя, в едином реестре проблемных и потенциально проблемных объектов находятся более 300 домов, в списке пострадавших от недобросовестности застройщиков - более 2 тыс. человек. Восстановить их права власти намерены до 2021 года. Как сообщал губернатор региона Василий Голубев, с 2017 года число обманутых дольщиков в регионе сократилось на 35%.