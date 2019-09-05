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Объявления или риелтор? Эксперты выяснили, как пользователи рунета покупают жилье

Специалисты опросили тех, кто только собирается приобрести недвижимость, либо сделал это в минувшие три года

Большинство из владельцев квартир искали их при помощи риелторов, однако половина потенциальных покупателей недвижимости планирует делать это через сайты-агрегаторы объявлений. Об этом говорится в исследовании Mail.ru Group, которое посвящено выбору квартир пользователями рунета.

Согласно приведенной в исследовании диаграмме, 34% владельцев квартир купили их при помощи риелтора, 31% пользовались сайтами-агрегаторами, 26% искали жилье через знакомых, 18% - в мобильных приложениях, а 11% - в группах застройщиков в соцсетях.

В свою очередь 58% тех, кто только думает о покупке квартиры, намерены искать ее через сайты агрегаторы объявлений, 41% будут обращаться к риелторам, 38% собираются искать жилье на сайтах застройщиков, 27% - через знакомых, а 23% - в мобильных приложениях и агреготорах. 

Описание
© Mail.ru

В материале отмечается, что только 28% покупателей-мужчин обращались к специалистами по подбору жилья. При этом число воспользовавшихся услугами агента женщин составило 38%. Для всех респондентов самыми важными факторами при покупке оказались цена, состояние жилья и расположение. 

В совместном исследовании Mail.ru Group с компанией ResearchMe приняли участие 2 800 человек, которые купили квартиру в последние три года или планируют покупку в ближайшем будущем.

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