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ВЭФ-2019

Власти Приморья призвали поддержать инвесторов на объектах водоснабжения

Врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко предложила включить допфинансирование из федерального бюджета в рамках поддержки концессионера

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Врио вице-губернатора Приморского края Елена Пархоменко предложила предусмотреть дополнительное финансирование из федерального бюджета для поддержки концессионеров на объектах водоснабжения. Такое мнение она высказала в ходе дискуссии "Стратегия ЖКХ - 2035. Взгляд бизнеса" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы видим абсолютную необходимость изменения порядка субсидирования регионов по национальным проектам, включая "Чистую воду" (федеральный проект в составе нацпроекта "Экология" - прим. ТАСС), чтобы была возможность включить дополнительное финансирование из федерального бюджета в рамках поддержки концессионера, который придет на объекты водоснабжения", - сказала она.

По словам Пархоменко, инвесторы пока не заинтересованы в таких проектах из-за того, что "инвестиции в объекты водоснабжения и водоотведения могут окупаться тарифом более 50 лет".

Она добавила, что в Приморском крае износ инфраструктуры по воде и водоотведению составляет 56%. "Бюджетное дотирование коммуналки, инвестиции, которые мы вкладываем ежегодно, не дают желаемого эффекта - планово-предупредительный ремонт, модернизация и реконструкция сменяются уже аварийно-восстановительными работами. Необходимо искать другие механизмы", - отметила Пархоменко.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияПриморский крайВЭФ-2019
ВЭФ-2019
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