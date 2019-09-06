Минстрой РФ намерен подготовить программу для жилых домов Колымы в предаварийном состоянии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минстрой России планирует подготовить программу для объектов жилищного фонда Магаданской области, находящихся в неудовлетворительном состоянии, но не вошедших в список аварийного. Об этом сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев во время рабочего визита в Магадан.

"Есть часть домов, которая находится в пограничном состоянии, скажем так: капитальный ремонт для этих домов очень дорогой, но они еще не перешли в состав аварийных. Нам надо понять, что мы с субъектом будем делать, какая для них будет программа, сколько это будет стоить. Нужно подсчитать, и мы будем искать решение совместно с регионом", - сказал он.

По словам Якушева, в Магаданской области в таком состоянии находятся 300 домов. Для региона это значительная цифра. Глава Минстроя РФ попросил местных властей подготовить для него дополнительную информацию и пообещал, что через две недели вернется к этому вопросу.