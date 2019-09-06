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ВЭФ-2019
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Путин: нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотеке в стране

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в РФ.

"Нам нужно стремиться к тому, чтобы в целом снижать ставку по ипотеке", - заявил глава государства на встрече с представителями общественности Дальнего Востока. Он рассчитывает, что реализация пилотного проекта с 2% ипотекой для молодежи на Дальнем Востоке "будет падать ставка по ипотеке в целом по стране, и в какой-то момент это [высокие процентные ставки] может просто перестать быть таким актуальным". "Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом", - подчеркнул Путин.

 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВЭФ-2019
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