Путин: нужно стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотеке в стране

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поставил задачу стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотечным кредитам в РФ.

"Нам нужно стремиться к тому, чтобы в целом снижать ставку по ипотеке", - заявил глава государства на встрече с представителями общественности Дальнего Востока. Он рассчитывает, что реализация пилотного проекта с 2% ипотекой для молодежи на Дальнем Востоке "будет падать ставка по ипотеке в целом по стране, и в какой-то момент это [высокие процентные ставки] может просто перестать быть таким актуальным". "Вот к чему надо стремиться, но это будет зависеть от состояния экономики в целом", - подчеркнул Путин.