Путин завил, что система эскроу-счетов не позволит "оставлять на бобах" дольщиков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов может повысить стоимость жилья, но это не позволит "оставлять на бобах" участников долевого строительства. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации", - сказал президент. "Да, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах", - добавил он. "Я надеюсь, что мы когда-нибудь с этой безобразной страницей в строительной отрасли и в социальной сфере (c существованием обманутых дольщиков - прим. ТАСС) покончим после перехода на новую систему финансирования через эскроу-счета", - сказал Путин.

Президент также допустил, что переход на новую систему может несколько снизить темпы жилищного строительства. Финансирование строительства жилья через эскроу-счета он назвал "единственным цивилизованным способом нормальной цивилизованной работы в строительном секторе". Глава государства напомнил, что переход на новую систему финансирования проходит поэтапно, поскольку не все объекты могут быть переведены на новые правила, так как начали строиться в условиях прежнего законодательства.

Массовое строительство жилья

Президент также пообещал подумать над идеей массового жилищного строительства во владивостокской агломерации. "Для этого специальную целую нацпрограмму изобрели и придумали и определили уровень финансирования. В рамках этой программы тоже нужно подумать, как вписать Приморский край в те задачи, которые поставлены в программе в целом по стране", - сказал он.

Кроме того, президент согласился посмотреть на вопрос возможного крупного промышленного строительства рядом с заповедником "Кедровая падь" в Приморском крае.