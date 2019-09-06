Якушев: ипотека под 2% послужит новым стимулом для строительства жилья на Дальнем Востоке

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Строительство нового жилья на Дальнем Востоке активизируется после запуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) программы ипотечного кредитования для молодых семей под 2% годовых. Такое мнение высказал в пятницу журналистам глава Минстроя РФ Владимир Якушев во время рабочего визита в Магадан.

На Дальнем Востоке отмечается острая нехватка нового жилфонда. К примеру, в Магаданской области отсутствует первичное жилье. Это во многом становится причиной нехватки кадров в регионах или высоких цен на квартиры в новостройках, как, например, в Сахалинской области.

"Ипотека под 2% годовых как раз может послужить тем инструментом, который стимулирует строительство жилья на рынке. У людей будет возможность взять дешевую ипотеку, приобрести квартиру", - сказал Якушев, добавив, что запуск программы станет историческим решением для Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин объявил на пятом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых сроком на пять лет, которая начнется уже в этом году. Он пояснил, что это связано с необходимостью просчитать объемы финансирования, источники на будущее.

Глава государства отметил, что данная программа будет распространяться на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства, а также на строительство индивидуальных домов для тех граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар. В качестве источника финансирования президент предложил использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.