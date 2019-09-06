Росреестр поставил на кадастровый учет объекты Политехнического музея в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет объекты инженерной инфраструктуры общественного пространства на территории столичного Политехнического музея. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Росреестра по Москве.

"Правительство Москвы проводит социально значимую работу по развитию городской среды и реставрации исторических объектов. В совокупности мы поставили на кадастровый учет 18 объектов инженерной инфраструктуры вблизи здания Политехнического музея, в том числе амфитеатр, конструкции террасы и десять мостовых переходов протяженностью 139 м", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя управления Александра Левченкова.

Политехнический музей - один из старейших научно-технических музеев мира, его реконструкция началась пять лет назад. Основной объем восстановительных и реставрационных работ был проведен в 2017-2019 годах. Срок завершения реконструкции - 2020 год.