Фонд дольщиков достроит дома обанкротившегося застройщика "СУ-155" в Звенигороде

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства может профинансировать достройку домов обанкротившегося застройщика "СУ-155" в Звенигороде. Об этом сообщил в пятницу в ходе осмотра объекта проблемной компании в Москве вице-премьер РФ Виталий Мутко.

После остановки деятельности застройщика обязательства перед гражданами взяла компания "Стройпромавтоматика". Она вела достройку 15 домов "СУ-155" в Звенигороде в микрорайоне 2-3 района Восточный с 2016 года, три корпуса проблемного жилого комплекса ранее были введены в эксплуатацию.

"В Звенигороде оказалось, что недостроенный объект отдали инвестору. Мы посмотрели, как они там все это делали, решили забрать и достроить [за счет Фонда защиты прав дольщиков]", - сказал Мутко.

Он уточнил, что для достройки оставшихся домов потребуется докапитализация Фонда дольщиков. "Решение уже принято, деньги фонду выделены", - добавил вице-премьер.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй". Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. При этом компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России. На сегодня достроено 124 дома, 26 тыс. семей - дольщиков "СУ-155" получили квартиры.