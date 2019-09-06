Набиуллина: переход застройщиков на эскроу-счета может временно повысить цены на жилье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ не исключает, что переход на новую схему финансирования строительства с использованием эскроу-счетов может временно привести к росту цен на жилье и ставок по ипотеке. Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Это [переход на эскроу-счета] может привести к некоторому росту стоимости жилья и к изменению объемов, но я думаю, что это будет временный фактор. С развитием этого процесса, если это будет и с развитием конкуренции, мы надеемся, что выйдем на нормальную траекторию", - сказала она.

По словам Набиуллиной, на эскроу-счета перешло около 30% застройщиков. Достаточно большая часть застройщиков использует старую схему долевого строительства из-за высокой готовности объектов и большого объема привлеченных средств, пояснила она.