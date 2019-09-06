Мутко считает, что рынок ипотеки отреагирует на снижение ключевой ставки в октябре-ноябре

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российский рынок ипотеки отреагирует на снижение ключевой ставки ЦБ постепенно, ориентировочно к октябрю текущего года, заявил журналистам по итогам посещения ДОМ.РФ в пятницу вице-премьер Виталий Мутко.

"Это не мгновенная вещь. Если ЦБ понизил ставку, а потом банки начнут понижать [ипотечные ставки] - это через шаг будет сказываться. Скорее всего, это будет сказываться к октябрю-ноябрю", - сказал Мутко.

Он отметил, что при совокупности других факторов, влияющих на ипотечную ставку, к концу года она может достичь 9%.

"Тренд в целом правильный, если мы правильно добавим другие механизмы - [ипотечные] ценные бумаги, оптимизация некоторых процессов, применение стандартов, <...> то мы рассчитываем, что к концу года ставка может опуститься до 9,1 - 9%. Это приблизит нас к реализации задачи снижения ставки до 8%", - сказал Мутко.

Ранее в пятницу Банк России понизил ключевую ставку до 7%.