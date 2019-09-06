Власти Петербурга планируют привлечь 240 млн рублей для расселения аварийных жилых домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга намерены привлечь из федерального бюджета около 240 млн рублей для выполнения программы по расселению аварийных жилых домов до 2021 года по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель жилищного комитета Виктор Борщев.

"Планируем привлечь из федерального бюджета около 240 млн рублей на реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", - сказал Борщев.

Всего по состоянию на 1 января 2019 года нерасселенными остаются пять домов жилой площадью 4777 кв. м, в переселении нуждаются 239 человек. Как уточнили ТАСС в пресс-службе жилищного комитета, федеральный проект предусматривает расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым только до 1 января 2017 года.

Ранее городское правительство перенесло сроки расселения оставшихся аварийных домов города с 1 января 2020 года на 2021 год в связи с тем, что 15% жителей аварийных жилых домов не согласились с условиями предоставления нового жилья. Этим жителям планируется выплатить возмещение за новое жилое помещение, от которого они отказались.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.