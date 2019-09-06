На Сахалине будут ежегодно строить по 500 тыс. кв. м жилья взамен аварийному

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалинской области для решения проблемы аварийных домов планируют ежегодно вводить в эксплуатацию по 500 тыс. кв. м нового жилья с 2021 года, заявил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) врио губернатора региона Валерий Лимаренко.

"Каждый десятый человек живет в ветхом аварийном жилье. Можете себе представить? И сейчас эту проблему надо решать принципиально. Мы сразу же сказали, что жилья надо строить вдвое больше. В этом году хотим сделать больше 300 тыс. кв. м, в следующем - больше 400, и с 2021 года выйти на 500 тыс. кв. м", - сказал Лимаренко.

Ситуация с ветхим и аварийным жильем на Сахалине настолько острая, что на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока, президент РФ Владимир Путин поручил подготовить отдельную программу развития Сахалина. Он заявил, что для этого направит туда комиссию представителей федеральных министерств и ведомств, которая должна будет подготовить ее вместе с региональными властями.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.