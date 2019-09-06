АСИ считает, что ипотека со ставкой 2% в ДФО позволит поддержать строительный бизнес

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Регионам Дальнего Востока при создании условий для предоставления льготного ипотечного продукта со ставкой 2% необходимо предусмотреть и механизмы обеспечения спроса и поддержки для местных строительных компаний. Такое мнение высказала в пятницу в интервью на стенде ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Президент РФ Владимир Путин объявил на ВЭФ о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в 2019 году. На первом этапе получить ипотеку смогут молодые семьи и те, кто хочет построить жилье на "дальневосточных гектарах".

"В строительной отрасли надо привлекать местных производителей как самых доступных, может быть, и по цене, и по качеству. Все зависит от того, как регион выстроит это комплексное модельное решение по ипотеке под строительство для себя, как сможет задействовать местных производителей в этой программе, которая дает шанс поддержать бизнес", - сказала Чупшева.

Она отметила, что создание такого ипотечного продукта - "хорошая мера для регионов Дальнего Востока по улучшению жилищных условий, мотивация для молодых семей оставаться и работать на Дальнем Востоке".

Пятый Восточный экономический форум проходил во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступил фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.