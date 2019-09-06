Московская область пока не намерена создавать региональный фонд защиты дольщиков

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Московская область пока не планирует создавать региональный фонд защиты прав участников долевого строительства, сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин.

Летом 2019 года субъекты получили право создавать свои региональные фонды защиты прав дольщиков, которые станут партнерами федерального фонда. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон об участии в долевом строительстве 27 июня. Средства фондов пойдут на завершение строительства проблемных объектов.

"Мы сейчас работаем по достройке объектов Urban Group через [федеральный] фонд дольщиков. У нас наработаны определенные схемы, как мы это реализуем, и этот процесс идет успешно. Пока мы для себя такой необходимости [в создании регионального фонда] не видим", - сказал Фомин.

Он признал, что обманутых дольщиков в регионе больше, чем в других, и не исключил возможности создания регионального фонда в будущем. "Если вдруг такая необходимость возникнет, мы быстро создадим [региональный] фонд дольщиков. Но если создавать фонд, надо его наполнять деньгами, <...> поэтому, если будет финансирование и необходимость в создании фонда, мы это сделаем", - добавил он.

Как ранее сообщал вице-премьер Виталий Мутко, наибольшее число обманутых дольщиков на сегодня зарегистрировано в Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что с 2013 года в регионе направили около 60 млрд рублей для разрешения ситуации с обманутыми дольщиками. В среднем с 2014 года в Московской области каждый год получали ключи от квартир около 4-5 тыс. обманутых дольщиков. В этом году планируется восстановить права на жилье 19 тыс. жителей региона.

Urban Group считался крупнейшим застройщиком Подмосковья. О его финансовых проблемах стало известно в начале 2018 года. Арбитражный суд Московской области 9 июля 2018 года ввел по заявлению фонда дольщиков конкурсное управление сроком на год в пяти компаниях группы: "Ваш город", "Ивастрой", "Хайгейт", "Континент проект", "Экоквартал". В реестр требований о передаче жилых помещений внесено около 14 тыс. квартир.

О фонде дольщиков

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был создан в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.