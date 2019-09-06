Расселение аварийного жилья по нацпроекту стартовало в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 6 сентября. /ТАСС/. Первый этап расселения аварийного жилья в рамках национального проекта "Жилье" стартовал в Калининградской области. Первыми ключи от новых квартир получили девять семей в городе Советске на границе с Литвой, сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Сегодня Советск стал первым муниципальным образованием в регионе, который начал переселение граждан из аварийного фонда. Это новый этап в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", - сказал на церемонии вручения ключей министр строительства и ЖКХ области Сергей Черномаз.

По его словам, в 2019 году в Советске расселят 46 аварийных квартир общей площадью 1,7 тыс. кв. м, где проживают 124 человека. Всего в рамках первого этапа расселения аварийного жилья в ближайшие два года в новые квартиры должны переехать 447 человек из 28 многоквартирных аварийных домов.

В программу расселения в Калининградской области включены дома, признанные аварийными в период с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года. Она разбита на шесть этапов (включая 2024 год). В рамках национального проекта в области будут расселены 197 многоквартирных домов общей площадью более 55 тыс. кв. м. До 1 сентября 2025 года новое жилье должны получить порядка 3700 человек. Из федерального бюджета на эти цели область получит в общей сложности порядка 2,4 млрд рублей, из бюджета области будет выделено более 60 млн рублей.

Калининградская область досрочно завершила программу переселения из жилья, признанного аварийным до 1 января 2012 года. С 2013 года по 2015 год расселили более 2,8 тыс. человек из 1 тыс. жилых помещений. Объем затрат по госпрограмме составил почти 1,5 млрд рублей.

Расселение аварийного жилья входит в нацпроект "Жилье и городская среда", рассчитанный до 2024 года. По нему до 2024 года планируется переселить в новые дома более 664 тыс. человек, которые проживают в аварийном фонде площадью 12 млн кв. м. На реализацию федерального проекта планируется направить 500 млрд рублей, 432 млрд рублей - средства федерального бюджета, 68 млрд - региональных.