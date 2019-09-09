Аукцион по продаже Центрального телеграфа в Москве не состоялся

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Аукцион по продаже помещений Центрального телеграфа на Тверской улице Москвы признан несостоявшимся, следует из протокола подведения итогов, опубликованного на официальном сайте организатора торгов "Сбербанк-АСТ".

На площадку вышел только один участник, что и послужило поводом для признания торгов несостоявшимися. Прием заявок проводился с 6 июня по 6 сентября.

"Аукцион <…> признан несостоявшимся. Согласно документации, в случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска только одного участника <…> продавец имущества и единственный участник вправе заключить договор купли-продажи по начальной цене лота 3,5 млрд рублей в том числе НДС 20%", - говорится в документе. Единственным участником, согласно протоколу, стало ООО "Центральный телеграф".

Согласно базе данных СПАРК, сведения об ООО "Центральный телеграф" были внесены в ЕГРЮЛ 30 июля 2019 года. Уставный капитал организации составляет 10 тыс. рублей. Руководителем и бенефициаром ООО "Центральный телеграф" выступает Никита Кургалин. К основным видам деятельности компании относятся покупка и продажа недвижимости, аренда и управление недвижимым имуществом, предоставление консультационных услуг.

На торги выставлялись два нежилых помещения на Тверской улице, д. 7 (площадью 31,8 тыс. кв. м и 3,4 тыс. кв. м) и здание в Никитском переулке д. 7, строение 2 в 2,4 тыс. кв. м. Торги были назначены на 10 сентября. Согласно протоколу, продавцом выступает ПАО "Центральный телеграф" (дочерняя компания "Ростелекома").

Здание Центрального телеграфа, построенное в 1927 году в непосредственной близости от Кремля, на первой линии Тверской улицы, является одной из визитных карточек Москвы. Там находится географический нулевой километр, который является начальной точкой отсчета расстояний всех дорог страны, в шаговой доступности расположено 10 станций метро.