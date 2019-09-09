Заявки на участие во втором потоке программы "Архитекторы.рф" начнут принимать 20 сентября

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на участие во втором потоке образовательной программы "Архитекторы.рф" начнется 20 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минстроя России.

Первая программа "Архитекторы.рф" проводилась с сентября по декабрь 2018 года, ее организаторами стали ДОМ.РФ и Институт "Стрелка" при поддержке правительства РФ.

"Программа "Архитекторы.рф" будет продолжена. Подать заявку на участие в офлайн-программе "Архитекторы.рф" 19/20 можно будет с 20 сентября на сайте архитекторы.рф", - говорится в сообщении.

Программа будет состоять из четырех образовательных офлайн-модулей, а также онлайн-лекций и вебинаров. Ее участниками станут 100 специалистов, прошедших конкурсный отбор: архитекторы, проектировщики, градостроители и госслужащие.

По словам замглавы Минстроя России Никиты Стасишина, программа прошлого года доказала свою эффективность. "Ее выпускники сегодня востребованные специалисты, способные привнести качественные изменения в облик российских городов, создать современную среду, ориентируясь на потребности жителей. Уверен, что второй набор программы покажет не менее выдающиеся результаты", - отметил он.

О программе

Бесплатная федеральная программа профессионального развития "Архитекторы.рф" реализуется финансовым институтом развития ДОМ.РФ совместно с институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка" по поручению президента РФ Владимира Путина. В феврале 2019 года глава государства поддержал инициативу о втором наборе программы.

Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также по повышению квалификации специалистов в области градостроительства, входят в нацпроект "Жилье и городская среда", следует из паспорта нацпроекта.