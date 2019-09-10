Объем аренды коммерческой недвижимости в Москве за 8 месяцев на 70% выше итогов 2018 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Объем реализованной под аренду с начала года на торгах коммерческой недвижимости в Москве уже на 70% превысил число арендованных объектов за весь 2018 год, сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"За восемь месяцев 2019 года город предоставил инвесторам по итогам проведенных торгов 725 нежилых помещений для аренды, это на 300 объектов больше, чем было реализовано за весь 2018 год. Общая площадь объектов, предназначенных для коммерческого использования, составила 104,3 тыс. кв. м, а сумма заключенных договоров - больше 1 млрд рублей в год", - сообщил Ефимов.

По его словам, город на торгах предлагает объекты как для крупного, так и малого и среднего бизнеса. "Так, наиболее популярны среди арендаторов помещения малой площади - от 30 до 80 кв. м: с начала года процент таких помещений составил треть от общего числа реализованной недвижимости", - уточнил заммэра.

Как пояснил ТАСС глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, достичь максимальной реализации городского имущества позволяет в том числе вторичное выставление объектов на торги с 30-процентной скидкой. "За восемь месяцев инвесторы арендовали 46 нежилых помещений с дисконтом общей площадью 10,3 тыс. кв. м", - уточнил Гаман.

Всего, по его словам, в настоящее время на торги по аренде выставлено 174 объекта нежилого фонда, находящихся в имущественной казне города, площадь которых варьируется от 8,6 до 800 кв. м. В основном, они расположены в Юго-Западном, Южном и Восточном административных округах.