ДОМ.РФ будет сотрудничать с АНО "Россия - страна возможностей" по проекту "Профстажировки"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Единый институт развития в жилищной сфере Дом.рф подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с АНО "Россия - страна возможностей" по проекту "Профстажировки 2.0" для студентов и выпускников вузов. Подписание состоялось в рамках прошедшей во вторник в ТАСС пресс-конференции, посвященной началу всероссийского конкурса студенческих работ проекта.

Подписи под документом поставили генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник и генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", сопредседатель центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров.

Для проекта "Профстажировки 2.0" ДОМ.РФ подготовил 55 кейсов по нескольким направлениям: проектное финансирование, жилищное строительство, арендное жилье, вовлечение в оборот неиспользуемых федеральных земель (всего в проекте 3105 кейсов).

"Для нас это очень интересный проект. Мы много работаем с молодежью, ищем ребят по всей стране, стараемся растить кадры. Наши кейсы составлены и подобраны таким образом, чтобы студенты могли показать компетенции, наиболее ценные в выбранной отрасли, которые пригодятся им в дальнейшем во время прохождения стажировки и непосредственно работы. Мы рассчитываем на привлечение молодежи и трудоустроим лучших", - сказал Плутник.

АНО "Россия - страна возможностей" создана в 2018 году по инициативе президента России Владимира Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между предпринимателями, управленцами, молодыми профессионалами, добровольцами и социальными активистами.

Новая платформа проекта "Профстажировки 2.0", который реализуют Общероссийский народный фронт (ОНФ) и АНО "Россия - страна возможностей", позволит студентам готовить курсовые и дипломные работы по прикладным заданиям компаний (кейсам) и получать практический опыт с перспективой трудоустройства. Проект стартовал в июне 2019 года. К нему уже присоединилось около 400 компаний, которые готовы предоставлять возможности для стажировки.