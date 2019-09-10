Сбербанк вложил 12 млрд рублей в апартаменты и офисы напротив Кремля

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сбербанк инвестировал 12 млрд рублей в строительство многофункционального комплекса "Царев сад" на Софийской набережной напротив Кремля. Об этом журналистам во вторник сообщила руководитель проекта Ксения Жданова.

"Объем инвестиций в проект - 12 млрд рублей. Инвестор - Сбербанк", - сказала Жданова.

Как следует из материалов к презентации, это совокупный объем инвестиций, в том числе затраты на реконструкцию. Комплекс включает в себя отреставрированные особняки Кокоревского подворья XIX века.

В материалах также говорится, что общая площадь комплекса составит 86 тыс. кв. м, в его состав войдет часть с апартаментами (19,4 тыс. кв. м), коммерческие помещения (18,3 тыс. кв. м), а также офисы, ресторан, четырехуровневый паркинг и помещения свободного назначения.

Застройщиком проекта выступает "дочка" Сбербанка "Сбербанк Капитал", генеральным подрядчиком - Alpine.