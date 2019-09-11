Комфорт и выгода: зачем покупать недвижимость в Чехии

Прага - традиционно популярное у россиян туристическое направление: это одна из самых красивых европейских столиц, куда можно сравнительно быстро добраться, к тому же здесь вкусно, гостеприимно, недорого, и многие жители города говорят по-русски. Неудивительно, что многие из наших соотечественников, которые решают приобрести зарубежную недвижимость для постоянного или временного проживания, рассматривают именно Чехию. Все больше иностранцев переезжает сюда и из других стран Евросоюза. Чтобы достичь такой популярности, стране мало одной только красивой архитектуры и хорошей кухни. Европейцев привлекает высокое качество жизни на фоне низких цен и более комфортного налогового режима. В последние пять лет экономика Чехии растет: в 2018 году ВВП увеличился на 3%, а это выше среднего по Евросоюзу. Уровень безработицы в стране - менее 3%, а в Праге и вовсе почти нулевой. Здесь выгодно иметь бизнес. Кстати, россиянам в Чехии на начало 2018 года принадлежало 13 000 компаний - для страны это рекорд. Еще один довод в пользу Чехии - бесплатное образование, причем дипломы чешских вузов признают во всем мире. Каждый седьмой студент в Чехии - иностранец, а число российских студентов за последние 10 лет увеличилось в 10 раз. Другое немаловажное преимущество - возможность много путешествовать: чешское гражданство или вид на жительство позволяют свободно перемещаться по Европе и легко получать визы в США, Великобританию и Канаду. Все это способствует тому, что в 2018 году Прага вошла в топ-5 самых устойчивых городов для жизни и бизнеса в Центральной и Юго-Восточной Европе (согласно рейтингу международной консалтинговой группы Arcadis, которая исследует качество жизни в мировых мегаполисах). Вслед за состоятельными европейцами на высокое качество жизни в Праге обратили внимание российские застройщики. Девелопер ГК "Основа" выбрал чешскую столицу для своего первого зарубежного проекта и приступил к строительству здесь комплекса апартаментов Valentinka Residence. Проект расположен в самом центре города, на набережной реки Влтава в районе Смихов, всего в двух километрах от Вацлавской площади.

Описание Комплекс Valentinka Residence от ГК "Основа" © ГК "Основа"

Пожалуй, это самое выгодное расположение для того, чтобы поселиться в Праге. С одной стороны, это самый центр города, а значит, множество достопримечательностей в пешей доступности: знаменитый Танцующий дом, Карлов мост и набережная Влтавы, откуда можно на пароме добраться до крепости Вышеград на противоположном берегу реки. Здесь много зелени: совсем недалеко - живописный парк Сакре-Кёр, парк Кинских и сад Сантошка. С другой стороны, в районе есть все, что нужно для комфортной жизни: колледжи, школы, спорт, медицина, большие торговые центры, кинотеатры и рестораны. Практически за углом - остановка трамвая, а в паре минут пешком - станция метро "Андел". Возле метро - множество бизнес-центров и офисы таких компаний, как Google, Skype, eBay и Johnson & Johnson, а также офисные комплексы Anděl City и Angel Park Smíchov. При желании из района можно не выбираться вовсе, но, когда такая необходимость возникнет, это не станет проблемой: недалеко находится железнодорожный вокзал, здесь же пересекаются маршруты автобусов и трамваев. Купить жилье в Чехии может гражданин любой страны, причем как на собственные средства, так и в кредит. В начале 2019 года средняя годовая ставка по ипотеке составляла около 2,6-3% годовых для местных жителей или иностранцев с видом на жительство в Чехии. Без этого документа, с долгосрочной визой, купить жилье в кредит можно по ставке 3-4% годовых - даже без вида на жительство проценты по кредиту здесь в разы ниже, чем в России. Если в 2013 году в рейтинге самых популярных стран для покупки недвижимости Prian.ru Чехия занимала девятое место, то в 2018 году она оказалась уже на шестом. Комфорт для жизни и выгода для инвестиций В отличие от России, на рынке первичной недвижимости Чехии и в особенности Праги спрос преобладает над предложением. Причины тому - большое количество желающих переехать в Прагу, комфортные условия покупки и ограниченность предложения. Недвижимость в Чехии интересна и потенциальным инвесторам, которые планируют сдавать ее в аренду: уровень жизни в стране растет, поток туристов увеличивается, а значит, повышаются и арендные ставки.

По данным ГК "Основа", разница в цене жилья на начальной стадии строительства и на момент его ввода в эксплуатацию может достигать 20-30% - в зависимости от проекта и ситуации на рынке. За последние три года прирост в некоторых случаях достигал 40%, а доходность и рентабельность от сдачи жилья в аренду - 5-6% годовых в зависимости от объекта. Многие эксперты прогнозируют, что стоимость жилья продолжит расти и дальше. Во многом это связано с тем, что местные власти сильно ограничивают число разрешений на строительство, и получать их долго. Еще один важный фактор - нехватка свободных участков под застройку. Дело в том, что по градостроительному плану Прага развивается не вширь, а вглубь - за счет реновации бывших промзон и реконструкции домов старого фонда. Около 22% всего строящегося жилья сейчас приходится на реновируемые здания, причем они находятся не только в туристическом центре, но и в соседних районах. По разным данным, средняя цена квадратного метра в спальных районах Праги - около 81 000 чешских крон (226 000 руб. по текущему курсу), а в центральных - 104 000 чешских крон (290 000 руб.). Цена зависит от расположения здания, его характеристик и стадии строительства. В комплексе Valentinka Residence всего 48 апартаментов с полной чистовой отделкой, а стоимость квадратного метра начинается от 100 000 чешских крон (283 000 рублей). Минимальная стоимость апартаментов на старте продаж - 3,54 млн чешских крон (порядка 10 млн рублей). Общая площадь комплекса - 3000 кв. м, под землей разместится паркинг на 28 машиномест, а на первом этаже - магазины и кафе. По словам президента ГК "Основа" Александра Ручьева, компания прошла все этапы согласования проекта, получила проектное финансирование в европейском банке, начала строительство и приступает к реализации квартир на территории Чехии и России. "Наш комплекс действительно расположен в историческом центре города, где новые дома появляются крайне редко. У нас интересный проект – всего 45 апартаментов и три пентхауса в здании 19 века, где мы оставляем исторические фасады и полностью меняем коммуникации, внутренние стены и перекрытия. По нашим прогнозам, к моменту завершения строительства объекта в конце 2020 года его доходность составит минимум 20%", - рассказал Александр Ручьев. И это самый сдержанный прогноз. Международная консалтинговая компания Deloitte в своем исследовании отводит Праге третье место по темпам роста цен на недвижимость из 46 крупнейших европейских городов с показателем 22,2% в год. А при покупке на стадии строительства можно дополнительно сэкономить существенные средства и получить максимальную выгоду.

Описание Апартаменты в комплексе Valentinka Residence от ГК "Основа" © ГК "Основа"