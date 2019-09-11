Мордовия, Северная Осетия и Ставрополье лидируют по срокам постановки на учет недвижимости

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Недвижимость в Мордовии, Северной Осетии и Ставропольском крае можно поставить на государственный кадастровый учет в среднем за два дня, что является лучшим показателем по России. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты Росреестра.

"В текущем году быстрее всего поставить недвижимость на кадастровый учет можно в республиках Мордовия и Северная Осетия, а также в Ставропольском крае - средний срок проведения процедуры ГКУ в этих регионах составляет всего два дня", - говорится в материалах.

Отмечается, что в 22 субъектах РФ в среднем на кадастровый учет недвижимость ставят в течение трех дней. Среди них Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Тульская, Ярославская, Ростовская области, а также Башкирия, Марий Эл и других. В течение четырех дней постановка на кадастровый учет происходит еще в 19 регионах. В кадастровой палате пояснили, что за последние пять лет средний срок постановки на кадастровый учет снизился с десяти до четырех дней.

"Внедрение электронных сервисов в сферу государственных услуг позволили существенно сократить сроки постановки недвижимости на государственный кадастровый учет. В настоящее время действуют сервисы, направленные на упрощение получения государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации права", - сказали в ведомстве.

Согласно статистике кадастровой палаты, медленнее ставят на учет в Кемеровской, Новосибирской, Тамбовской областях, а также в Камчатском крае и Адыгее. "В этих регионах средние сроки постановки недвижимости на государственный кадастровый учет в среднем составляют семь дней", - сообщили ТАСС в кадастровой палате.

Согласно закону "О государственной регистрации недвижимости", постановка на кадастровый учет осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты приема документов органом регистрации прав. Подать заявление о постановке недвижимости на кадастровый учет также можно в офисах многофункциональных центров (МФЦ). В таком случае, согласно действующему законодательству, процедура должна быть проведена в течение семи рабочих дней с момента получения документов МФЦ. Всего по состоянию на начало 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости учтено 162,5 млн объектов недвижимости.