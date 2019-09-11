Власти Москвы фиксируют рост спроса инвесторов на недвижимость на северо-востоке столицы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Спрос на покупку недвижимости на северо-востоке Москвы на городских аукционах вырос в текущем году более чем в три раза, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"228 предпринимателей претендовали с начала 2019 года через городские аукционы на право приобретения 24 нежилых объектов, расположенных в Северо-Восточном административном округе. Интерес к таким объектам вырос в три раза: в прошлом году в аукционах по продаже за аналогичный период участвовали 66 претендентов", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

В этом году наибольшим спросом пользовались помещения, которые находятся на первых этажах жилых зданий, именно здесь была зафиксирована самая высокая конкуренция.

Глава департамента Геннадий Дегтев, которого цитирует пресс-служба, уточнил, что конкуренция на аукционах по продаже недвижимости в СВАО в этом году составила в среднем 9,5 участника на лот против 5,5 участника годом ранее.

"Такая высокая конкуренция объясняется тем, что в этом году большое количество участников собрали аукционы по продаже недвижимости посредством публичного предложения. Свыше 130 участников претендовали на покупку объектов, расположенных на северо-востоке Москвы, через публичное предложение. Статистика показывает, что этот способ реализации городской недвижимости очень популярен - конкуренция на таких аукционах не опускается в среднем ниже 10 претендентов на лот", - пояснил он.

Процедура публичного предложения позволяет последовательно снижать начальную цену лота до 50% от стартовой стоимости при условии, если не будет подано ни одного ценового предложения. После подачи первого ценового предложения начинаются торги на повышение.

Причина роста спроса на северо-востоке

Как пояснил ТАСС директор департамента продаж и приобретений ILM Александр Брылов, в связи с вводом в эксплуатацию новых автомобильных магистралей, автомобильной хорды улучшилась транспортная ситуация и повысилась стоимость рядом расположенных объектов недвижимости, которые ранее были мало удобны для арендаторов, инвесторов.

"Предложения, которые предлагает к продаже город, часто имеют небольшой метраж, который является более ликвидным и востребованным для частных инвесторов и предпринимателей", - отметил Брылов.

Генеральный директор агентства недвижимости S.A. Ricci Александр Морозов считает, что рост спроса может характеризоваться тем, что в СВАО предлагается наибольшее количество объектов в городе, не считая Новой Москвы. "Во-вторых, типология объектов (встроенные/пристроенные помещения на первых этажах) выглядит привлекательной для инвесторов. Данные помещения удобно использовать под формат уличной торговли, что делает инвестиции в проект более понятными и менее рискованными", - сказал он ТАСС.