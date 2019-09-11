Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Минюст России предлагает внести изменения в федеральный закон "Об исполнительном производстве", которые позволят приставам приходить в квартиры россиян с проверкой на предмет проведения незаконной перепланировки или с надзором за ремонтом газового оборудования, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроектом предлагается установить новую меру принудительного исполнения - принудительный доступ в помещение в многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка осуществления переустройства и перепланировки, обслуживания и ремонта внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, а также особенности ее исполнения", - говорится в описании проекта на портале.

Отмечается, что представители ведомства смогут получить доступ в помещения при исполнении судебного акта, выданного по заявлению чиновников Госжилнадзора и органа муниципального жилищного контроля.

Проект разрабатывается пооответствующему поручению правительства РФ об уточнении процедуры предоставления доступа в помещение при надзоре за перепланировкой.

Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года.