"Ростелеком" подтвердил продажу помещений в Центральном телеграфе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" подтвердил продажу помещений в здании Центрального телеграфа, принадлежащие его "дочке" ПАО "Центральный телеграф", за 3,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в "Ростелекоме", не уточнив, кто именно стал покупателем.

Ранее источники рассказали ТАСС, что помещения в Центральном телеграфе были проданы за 3,5 млрд рублей инвестиционной компании O1 Group, основателем которой является Борис Минц.

"Помещения, принадлежащие ПАО "Центральный телеграф", дочерней компании "Ростелекома", в здании по адресу: Москва, Тверская улица, дом 7, общей площадью 35 тыс. 198,7 кв. м, и прилегающая к нему парковка проданы одной из крупнейших инвестиционных компаний за 3,5 млрд рублей. Стороны подписали договор купли-продажи", - сообщили в "Ростелекоме".

Как уточнили в компании, на объявленный открытый аукцион поступила одна заявка, договор купли-продажи заключен с единственным участником, а претендент, подавший заявку, был привлечен к участию в аукционе консультантом PwC.

"Ростелеком" последовательно реализует стратегию повышения эффективности бизнеса, в рамках которой в компании действует программа оптимизации портфеля недвижимости. Наши специалисты проделали большую работу по продаже комплекса зданий Центрального телеграфа с максимальной выгодой для компании в текущих рыночных условиях. Проект был сложным, и я рад, что нам удалось закрыть эту важную сделку. Мы уверены, что покупатель площадей, крупнейшая инвестиционная компания, обладает всеми необходимыми возможностями для реализации потенциала знакового объекта недвижимости", - прокомментировал сделку президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, слова которого приводит пресс-служба.

О Центральном телеграфе и группе компаний O1

Здание Центрального телеграфа, построенное в 1927 году в непосредственной близости от Кремля, на первой линии Тверской улицы, является одной из визитных карточек Москвы. Там находится географический нулевой километр, который является начальной точкой отсчета расстояний всех дорог страны, в шаговой доступности расположено 10 станций метро.

O1 Group - инвестиционная компания, основателем которой является Борис Минц. Специализируется на владении и управлении финансами и недвижимостью. В 2018 году Минц завершил передачу кипрской компании Riverstretch Trading & Investments (RT&I) контроля над финансовой группой "Будущее" и девелоперской компанией O1 Properties, входившими в О1 Group.