Медведев выступил за развитие рынка арендного жилья

В программе "Диалог" на телеканале "Россия-24" председатель правительства признал, что арендное жилье в РФ очень мало развито, его рынок составляет примерно 10%. "В мире это где-то 50%, в некоторых странах в крупнейших городах это может быть и 70%, и 80%, потому что там очень дорогое жилье и даже весьма обеспеченные люди не могут себе его купить, его только арендуют", - констатировал глава кабинета министров.

Он пояснил, что неразвитость рынка арендного жилья в РФ имеет не только экономические, но и психологические причины, поскольку во времена СССР жилье нельзя было иметь в полной собственности. "Естественно, когда произошло изменение экономической модели, абсолютное большинство людей захотело получить жилье в собственность, чтобы ни от кого не зависеть и чтобы передать жилье по наследству. Это очень глубинное, психологическое представление, внутренняя установка абсолютного большинства наших людей", - считает Медведев.

По его мнению, для изменения ситуации следует "объяснять, что аренда - это тоже неплохо, если доходы позволяют это делать". Среди преимуществ аренды глава кабмина назвал мобильность. "Если человек вложился в ипотеку, он привязан и договором кредитования, и конкретным местом. Понятно, что если у тебя есть жилье, которое тебе нравится и которое принадлежит тебе на праве собственности, для того, чтобы поехать на работу в другое место, ты его, скорее всего, должен продать. Приятного мало: деньги можно потерять, это головная боль, непонятно, что из этого будет", - объяснил председатель правительства. Он добавил, что в результате люди могут испытывать проблемы с трудоустройством, поскольку хорошая работа может находиться в другом регионе. По его словам, "поэтому мобильность людей в стране существенно меньше, чем в других странах".

"Арендное жилье - это полезная история, она повышает мобильность людей, люди могут активнее перемещаться по стране", - подчеркнул Медведев. И указал: "Нам действительно нужно стимулировать именно строительство жилья, которое можно было бы сдавать в аренду".

Система регулирования

Развитие рынка арендного жилья в России потребует корректировки существующих регуляторных правовых актов в данной сфере, заявил премьер-министр.

"Для развития рынка арендного жилья нужны три условия. Первое - это правильное регулирование. Нам нужно кое-что изменить в регулировании договора аренды жилья, потому что в основном наше законодательство жилищное всегда было ориентировано на договор социального найма или на отношения, связанные просто с собственностью на жилье",- сказал Медведев.

В качестве других факторов развития рынка арендного жилья он назвал рост доходов населения и необходимость реализации новых проектов в сфере жилищного строительства.

"Второе - это вне всякого сомнения доходы, которые позволяют людям это жилье арендовать, потому что арендное жилье стоит денег. Это не социальный наем, и здесь все это должно быть в абсолютно четких правовых рамках. Ну и третье, это, конечно, возможность использования различных проектов, которые помогут этот рынок коммерческого арендного жилья создать", - добавил глава правительства.