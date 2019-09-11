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Якушев: доля арендного жилья в России растет с каждым годом

Министр строительства и ЖКХ отметил также, что нужно стимулировать строительство социального арендного жилья

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Доля арендного жилья в РФ растет с каждым годом, сообщил в среду министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в прямом эфире программы "Диалог" с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым на телеканале "Россия-24".

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По его словам, 7-9% от общего жилого фонда находятся в аренде и этот процент каждый год растет. "Это как правило люди сдают, такая тенденция присутствует", - сказал министр.

Якушев добавил, что нужно стимулировать строительство социального арендного жилья. По его словам, есть положительные примеры в субъектах РФ, когда решаются вопросы арендного жилья для социально необеспеченных категорий граждан. "Сегодня на разных экспертных площадках звучит вопрос о том, что нужно вводить элементы государственной поддержки, чтобы эти арендные дома появлялись <…> Мы должны идти пошагово. Постепенно этот рынок у нас будет развиваться. Запрос существует", - подчеркнул министр.

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Теги
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