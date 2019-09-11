Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.

Что нужно заранее знать об ипотеке

Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

"Мы не так давно снизили ставки. Не могу сказать дату, но думаю, до конца года вполне возможно еще небольшое снижение", - сказал Греф.

Он не уточнил, на сколько могут быть снижены ставки.

Ранее совет директоров Банка России впервые с 2014 года понизил ключевую ставку на 0,25% пункта, до 7% годовых на фоне замедляющейся инфляции. Как отметил регулятор, оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки планируется при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.

Последний раз Сбербанк снижал ставки по основной линейке ипотечных продуктов с 6 августа - снижение составило до 0,7 процентных пункта. В результате минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составила 9,1% годовых, на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками - 7,6%.