Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
"Мы не так давно снизили ставки. Не могу сказать дату, но думаю, до конца года вполне возможно еще небольшое снижение", - сказал Греф.
Он не уточнил, на сколько могут быть снижены ставки.
Ранее совет директоров Банка России впервые с 2014 года понизил ключевую ставку на 0,25% пункта, до 7% годовых на фоне замедляющейся инфляции. Как отметил регулятор, оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки планируется при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом.
Последний раз Сбербанк снижал ставки по основной линейке ипотечных продуктов с 6 августа - снижение составило до 0,7 процентных пункта. В результате минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составила 9,1% годовых, на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками - 7,6%.