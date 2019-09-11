Правительство проконтролирует достройку домов обманутых дольщиков в регионах

КИСЛОВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство проконтролирует завершение долгостроев в регионах, которые решают проблему обманутых дольщиков без участия федеральных средств. Об этом сообщил в среду журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Он уточнил, что летом 2019 года субъекты РФ получили право создавать региональные фонды защиты прав дольщиков для достройки проблемных объектов долевого строительства. Также правительство выделило федеральному Фонду дольщиков 16 млрд рублей для достройки проблемных объектов в 35 регионах России с наименьшим количеством долгостроев.

"Средства фондов пойдут на завершение строительства проблемных объектов. Мы выбираем те регионы, где проблемный застройщик уже находится в стадии банкротства. Намечено 1,6 тыс. таких домов, которые буду в первоочередном порядке достраиваться. Но это не значит, что других [дольщиков] оставим. Никто не снимал ответственность с губернаторов за достройку", - сказал Мутко.

Достройка проблемных объектов долевого строительства вошла в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития РФ до 2024 года. Отмечается, что ликвидация долгостроев позволит достичь цели по обеспечению возможности улучшения жилищных условий не менее 5 млн семей.