Мутко поручил Росимуществу доложить о развитии государственных санаториев в Кавминводах

КИСЛОВОДСК, 11 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил Росимуществу представить правительству доклад с планами по развитию государственных санаториев в регионе Кавказских Минеральных вод. Об этом он заявил в среду в ходе рабочей поездки в Кисловодск.

"[Поручение] Росимуществу доложить [правительству] о планах по развитию, реконструкции всех санаторных комплектов [Кавказских Минеральных вод], которые находятся в федеральной собственности", - сказал Мутко.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 26 ноября 2018 года одобрил стратегию развития санаторно-курортного комплекса, которая направлена на развитие курортов и повышение доступности санаторно-курортного лечения. Главная цель стратегии - не просто сохранить число отдыхающих в российских санаториях и курортах, но и добиться увеличения этого показателя с 6,7 млн до 6,9 млн человек с 2024 года.

Согласно стратегии, главной проблемой санаторно-курортного комплекса на сегодняшний день является состояние инфраструктуры, наиболее плохое состояние которой отмечается в девяти из 85 регионов страны.