Эксперты выяснили, в каких городах России пользуются спросом квартиры на верхних этажах

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Москва и Санкт-Петербург стали единственными в России крупными городами, где цены на жилье на последних этажах оказались выше среднего уровня, сообщил сервис "Авито Недвижимость".

Отмечается, что квартиры на последних этажах пользуются пониженным спросом, поэтому обычно квадратный метр в них стоит на 23,3% меньше, чем в среднем по рынку. "Но ситуация в корне отличается в Москве и Санкт-Петербурге: квадратный метр на последних этажах в обоих городах дороже среднего уровня", - говорится в сообщении.

Цена квадратного метра на последнем этаже в Москве по итогам августа составила 211 тыс. рублей, что на 0,8% больше, чем в среднем по рынку (209,3 тыс. рублей). В Петербурге разрыв составляет 7,7%: 130 тыс. рублей по сравнению со средним значением в 120,6 тыс. рублей.

Уточняется, что такая ситуация в столицах, с одной стороны, связана со значительным объемом элитного жилья и пентхаусов в таких проектах. С другой, на цену квадратного метра на последних этажах влияет повышенный спрос со стороны покупателей, которые выбирают наиболее подходящий вариант в условиях плотной городской застройки.

"В столицах квартиры на верхних этажах востребованы покупателями из-за видовых характеристик, простора, ведь часто застройка довольно плотная, на более низких этажах люди видят только окно соседнего дома. Застройщики об этом знают, поэтому стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в Москве в новом доме планомерно повышается на 500-1000 рублей с каждым этажом для сегментов "стандарт" и "комфорт". В бизнес-классе разница может быть более существенной", - уточнил ТАСС руководитель направления первичной недвижимости "Авито Недвижимость" Дмитрий Алексеев.

Также сообщается, что стоимость жилья на непопулярных первых этажах в столицах ниже средней рыночной. Такая же тенденция характерна для других российских городов. При этом в августе 2019 года цены на жилье, независимо от этажа, выросли во всех крупнейших городах.